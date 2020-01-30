В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр. Острякова

ГУПС «Севтэплоэнерго» проводит ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве и в котельной по ул. Хрусталева. В связи с ремонтом теплосетей временно снизятся параметры теплоснабжения.

Сегодня с 10.00 до 18.00 подача тепла на несколько градусов снижена по адресам:

пр. Генерала Острякова, д. 196; 198; 218; 224; 226; 228; 232; 238; 240;

ул. Хрусталева, д. 137; 137-а; 139; 141; 143; 149; 153; 155; 157; 159; 159-а;

31 января и 1 февраля ремонтные работы ожидаются на тепловых сетях по ул. Менжинского. Ограничения коснутся жителей домов по адресам:

ул. Менжинского, д.2;

ул. Шевкопляса, д.4; 6; 8;

ул. Мудрика, д.5; 7; 9;

ул. Малиновского, д.3; 5; 7; 11; 13; 16; 32; 20;

ул. Четвертакова, д.4; 6/8; 9; 17;

ул. Толбухина, д.4; 5; 10; 12; 14; 17;

ул. Раенко, д.2; 4; 6; 10; 20; 22;

ул. Умрихина, д.1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 18; 20; 21; 23.

Работы займут всего несколько часов, и существенного похолодания в квартирах не будет, многие жители могут этого даже не заметить, сообщили в “Севтеплоэнерго”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь