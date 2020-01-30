В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр. Острякова

30 января 2020     8
В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр

ГУПС «Севтэплоэнерго» проводит ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве и в котельной по ул. Хрусталева. В связи с ремонтом теплосетей временно снизятся параметры теплоснабжения. 

Сегодня с 10.00 до 18.00 подача тепла на несколько градусов снижена по адресам:

пр. Генерала Острякова, д. 196; 198; 218; 224; 226; 228; 232; 238; 240;

ул. Хрусталева, д. 137; 137-а; 139; 141; 143; 149; 153; 155; 157; 159; 159-а;

31 января и 1 февраля ремонтные работы ожидаются на тепловых сетях по ул. Менжинского. Ограничения коснутся жителей домов по адресам:

ул. Менжинского, д.2;
ул. Шевкопляса, д.4; 6; 8;
ул. Мудрика, д.5; 7; 9;
ул. Малиновского, д.3; 5; 7; 11; 13; 16; 32; 20;
ул. Четвертакова, д.4; 6/8; 9; 17;
ул. Толбухина, д.4; 5; 10; 12; 14; 17;
ул. Раенко, д.2; 4; 6; 10; 20; 22;
ул. Умрихина, д.1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 18; 20; 21; 23.

Работы займут всего несколько часов, и существенного похолодания в квартирах не будет, многие жители могут этого даже не заметить, сообщили в “Севтеплоэнерго”. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр
В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр. Острякова

ГУПС «Севтэплоэнерго» проводит ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве и в котельной по ул. Хрусталева. В связи с ремонтом теплосетей …


Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС
Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано …


В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО
В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО

В городе стартовал десятый чемпионат по армейскому рукопашному бою среди частей и соединений Южного военного округа. В ближайшие два дня …


В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны
В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», до конца 2020 года в Севастополе отремонтируют бассейны для проведения занятий по реабилитации детей. Два имеющихся …


ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС. Материалы по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты