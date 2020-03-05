В Севастополе снизилось число заболевших ОРВИ

На минувшей неделе зафиксировано на 170 случаев меньше, чем неделей ранее.

Эпидемический порог не превышен. Такие данные сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 19,4%. В 22 школах города были закрыты 47 классов на карантин. В это же время в Крыму заболеваемость остаётся выше эпидемического порога на 46,6%. На прошедшей неделе в Республике Крым учебный процесс временно приостанавливали в 46 школах, в которых на карантин были закрыты 85 классов, в 23 дошкольных учреждениях не работали 28 групп.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь