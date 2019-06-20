В Севастополе снизится тариф на обращение с коммунальными отходами

20 июня 2019     16
В Севастополе снизится тариф на обращение с коммунальными отходами

С 1 июля в Севастополе снизится единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. Он составит 370 рублей 98 копеек с НДС за 1 кубический метр. Это на 7 рублей ниже существующего тарифа. Об этом “” рассказали в предприятии “Благоустройство города “Севастополь”.

Для жителей многоквартирных домов с 1 июля ежемесячная оплата будет 89 рублей 96 копеек, для жителей частного сектора – 96 рублей 15 копеек.

Уменьшение тарифа на вывоз мусора стало возможным благодаря тому, что Правительство Российской Федерации приняло решение оставить ставку оплаты налога за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО на уровне 2018 года. Предложение регионального оператора “Благоустройство города “Севастополь” снизить для севастопольцев предельный единый тариф, в правительстве города поддержали.

Источник: Вести.Севастополь

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