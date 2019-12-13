В Севастополе создадут интернет-площадку для обсуждения стройпроектов

В Севастополе прошел архитектурный форум. Его участниками стали проектировщики из разных регионов страны.

Специалисты обсудили актуальные вопросы развития общественных пространств: парков, скверов и дворов. Поговорили о том, какие требования сейчас предъявляют к современной городской среде и поделились успешным опытом уже готовых архитектурных проектов. А также приняли участие в мастер-классе. Задача стояла – разработать концепцию освещения и световой план одного из городских объектов. Организатором форума выступил Севастопольский центр городских компетенций.

«Все наши перспективные наработки, опыт и новые идеи, мы надеемся, будут услышаны и реализованы: это создание специального сайта по обсуждению всех проектов от стадии эскиза до стадии завершения строительства, это обсуждение практически каждого объекта, который будет общедоступен, чтобы жители могли внести свои предложения, идеи, может быть, замечания», – рассказала Людмила Борденюк, руководитель Центра городских компетенций.

Жители смогут также осуществлять строительный надзор. Тогда разногласий при разработке проектов может быть гораздо меньше.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь