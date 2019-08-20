В Севастополе создадут приют для бездомных животных

20 августа 2019     16
В Севастополе создадут приют для бездомных животных

Сегодня Законодательное собрание Севастополя во втором приняло закон, который регулирует создание в городе приютов для бездомных животных. В заседании также участвовал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация с бездомными животными в городе достаточно тяжелая. От севастопольцев поступает огромное количество обращений, каждое третье – посвящено бездомным животным и тому, как эта работа организована», – сказал Михаил Развожаев.

Принятие закона поможет урегулировать деятельность, в том числе благотворительных и общественных зоозащитных организаций.

Попытки регулировать численность бездомных собак власти Севастополя предпринимают с 2015 года, но каждый раз при заключении госконтрактов на стерилизацию бездомных животных разгорались скандалыНа данный момент контракт на отлов и стерилизацию 1350 животных заключён с Верой Халимовой. Индивидуальный предприниматель зарегистрирован только этой весной в другом регионе, поэтому севастопольские зоозащитники выражают ему недоверие.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле назвали абсурдными разговоры о радиоактивном облаке
В Кремле назвали абсурдными разговоры о радиоактивном облаке

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента …


Работа над Генпланом Севастополя будет продолжена
Работа над Генпланом Севастополя будет продолжена

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о намерении продолжить работу над проектом Генерального плана города. Он обещал, что документ будет представлен на …


В Севастополе создадут приют для бездомных животных
В Севастополе создадут приют для бездомных животных

Сегодня Законодательное собрание Севастополя во втором приняло закон, который регулирует создание в городе приютов для бездомных животных. В заседании также …


В Севастополе подвели итоги работы первого российского созыва Заксобрания
В Севастополе подвели итоги работы первого российского созыва Заксобрания

На предпоследнем пленарном заседании весенней сессии Екатерина Алтабаева подвела итоги работы парламента Севастополя первого созыва. Если говорить в цифрах, то …


В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм
В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм

Запрет Twitter на рекламу государственных СМИ ограничивает свободу в интернете и является охотой на ведьм, заявил РИА Новости депутат Госдумы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты