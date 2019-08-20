В Севастополе создадут приют для бездомных животных

Сегодня Законодательное собрание Севастополя во втором приняло закон, который регулирует создание в городе приютов для бездомных животных. В заседании также участвовал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация с бездомными животными в городе достаточно тяжелая. От севастопольцев поступает огромное количество обращений, каждое третье – посвящено бездомным животным и тому, как эта работа организована», – сказал Михаил Развожаев.

Принятие закона поможет урегулировать деятельность, в том числе благотворительных и общественных зоозащитных организаций.

Попытки регулировать численность бездомных собак власти Севастополя предпринимают с 2015 года, но каждый раз при заключении госконтрактов на стерилизацию бездомных животных разгорались скандалы. На данный момент контракт на отлов и стерилизацию 1350 животных заключён с Верой Халимовой. Индивидуальный предприниматель зарегистрирован только этой весной в другом регионе, поэтому севастопольские зоозащитники выражают ему недоверие.

Источник: Вести.Севастополь