В Севастополе создадут цифровую карту лесов

27 февраля 2020     15
В Севастополе создадут цифровую карту лесов

Севприроднадзор планирует в следующем году создать карту зеленых насаждений Севастополя.

В ближайшее время Севприродназдзор начнет сбор информации об имеющихся в Севастополе лесных массивах. Специалисты пересчитают все деревья и на основе проведенных исследований, создадут специальную карту. По предварительным данным, в этом году будут обследовано 10 га территории города.

Цифровую карту лесов разместят на официальном сайте Севприроднадзор».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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