В Севастополе создадут цифровую карту лесов

В ближайшее время Севприродназдзор начнет сбор информации об имеющихся в Севастополе лесных массивах. Специалисты пересчитают все деревья и на основе проведенных исследований, создадут специальную карту. По предварительным данным, в этом году будут обследовано 10 га территории города.

Севприроднадзор планирует в следующем году создать карту зеленых насаждений Севастополя.

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В Севастополе создадут цифровую карту лесов Севприроднадзор планирует в следующем году создать карту зеленых насаждений Севастополя. В ближайшее время Севприродназдзор начнет сбор информации об имеющихся в …

