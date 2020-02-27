В Севастополе создадут цифровую карту лесов

Севприроднадзор планирует в следующем году создать карту зеленых насаждений Севастополя.
В ближайшее время Севприродназдзор начнет сбор информации об имеющихся в Севастополе лесных массивах. Специалисты пересчитают все деревья и на основе проведенных исследований, создадут специальную карту. По предварительным данным, в этом году будут обследовано 10 га территории города.
Цифровую карту лесов разместят на официальном сайте Севприроднадзор».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь