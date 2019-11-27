В Севастополе создали 3D-модель Владимирского собора, чтобы спасти храм

Специалисты фонда “Моя история” создали цифровую модель Владимирского собора. Трёхмерный образ поможет в реконструкции храма, который построен на месте, где предположительно принял крещение князь Владимир, позже крестивший Русь.

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Летом жарко и большая влажность, зимой из-за сырости – грибок, угрожающий росписи стен. Проблемы Владимирского собора из-за неработающей вентиляции усугубляет агрессивная внешняя среда. С трёх сторон он окружён морем.

«Видим даже те археологические артефакты древнего храма, где крестился князь Владимир. К сожалению, здесь тоже присутствует грибок. И присутствует опять-таки по той же самой причине – из-за отсутствия системы вентиляции», – объясняет благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта.

Её, как выяснилось, не сделали в начале века, когда украинские власти решили вернуть к жизни храм, сильно разрушенный во время Великой Отечественной войны. Тогда его пытались, но не смогли взорвать немецкие захватчики.

Богослужения во Владимирском соборе в Херсонесе возобновились в 1992 году. Но свой нынешний вид храм приобрёл к 2004 году после масштабной реконструкции, которая стоила 2,5 миллиона гривен. Но даже после столь масштабных работ современные проектировщики смогли найти в архивах всего несколько чертежей.

Схема электрических сетей и чертёж фасада – вот и всё, чем располагали специалисты фонда “Моя история”. Полную электронную модель собора они решили создать с нуля.

“Здесь нам в первую очередь очень помог сам приход, настоятель, у которого оказалось большое количество архивных материалов по реставрации”, – рассказал Иван Есин, председатель фонда “Моя история”, г.Москва.

Размеры храма проверили лазером. Так же в Италии в цифру переводили Помпеи. Точность такого измерения – до миллиметра. Детальный трёхмерный образ ещё в работе. Но даже схематичная версия позволяет понять, где лучше разместить воздуховоды.

“Мы планируем начать эти работы по окончанию сезона следующего года для того, чтобы при открытии этого собора через год полностью были завершены все работы”, – сообщил Александр Галкин, руководитель службы заказчика фонда “Моя история”

В виртуальной модели техническое решение уже проработано Рядом с собором установят рекуператоры для регулировки тепла. Система очистки и осушения на первом этаже храма отфильтрует морской воздух. Перевести в 3D-модели соседние памятники истории планирует музей-заповедник “Херсонес Таврический”. Первым оцифруют туманный колокол, который в следующем году ждёт реставрация.

«Благодаря и новым технологиям, и такому хорошему человеческому профессиональному подходу наши посетители увидят наш колокол обновлённым», – рассказала Елена Морозова, директор музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

А копию цифровой модели Владимирского собора, чтобы она сохранилась, фонд “Моя история” передал настоятелю храма.

Олег Смирнов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь