В Севастополе создан первый в России учебный полигон элитного виноделия

19 июля 2019     15
В Севастополе создан первый в России учебный полигон элитного виноделия

В Севастополе создан первый в России университетский учебно-научный полигон элитного виноградарства, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета в пятницу.

Для создания полигона правительство города выделило СевГУ участок площадью 25 га, который находится на территории совхоза имени Полины Осипенко.

«В современной России это первый университетский полигон, в основу которого положена концепция элитного виноградарства. Специалисты такого профиля подготовки на российском рынке пока отсутствуют», – сказал руководитель департамента агротехнологий Института развития города СевГУ Андрей Кузьмин.

Севастопольский университет откроет новые направления: «Виноградарство и виноделие» и «Управление виноградарским и винодельческим предприятием». Первый набор абитуриентов будет производится уже в этом году.

Студенты будут сами выращивать виноград и перерабатывать его на учебной винодельне. Выращенное обучающимися специалистами вино будет относится к классу элитных и премиальных.

По совам Андрея Кузьмина, при производстве будут использоваться новые, дорогостоящие технологии: криомацерация, гравитация, микрооксидация, биодинамика, контроль урожайности.

Университет закупит уникальное для России оборудование, чтобы преподавать курс почвоведения, с которого начнется обучение студентов.

Студенты будут изучать все этапы производства вина в том числе правильный выбор бутылки, пробки и этикетки. Отдельный курс будет посвящен рекламе продукта и экономике виноделия.

Планируется стажировка студентов в зарубежных странах, чтобы перенять опыт Европы, Австралии и Новой Зеландии.

Анастасия Лазарева

Источник: Вести.Севастополь

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