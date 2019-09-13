В Севастополе создают централизованную систему охраны общественного транспорта

Силовым обеспечением проекта займётся Росгвардия.

В Севастополе началась реализация проекта по установке охранных комплексов на городской транспорт. Экспериментальная централизованная система обеспечения безопасности запущена пока только в Севастополе, Санкт-Петербурге и Волгограде. При возникновении чрезвычайной ситуации водитель или кондуктор смогут нажать кнопку вызова наряда Росгвардии.

Сигнализация, связанная с оборудованием ГЛОНАСС, отправит вызов на пульт охраны, где определят местоположение транспортного средства и направят к нему ближайший экипаж. В эксперименте будут участвовать около 100 единиц городского транспорта.

«В настоящее время в Севастополе под охраной Росгвардии находится весь автопарк скорой медицинской помощи», – рассказал начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе Аркадий Кучер.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь