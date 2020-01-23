В Севастополе сократят сроки подготовки документов для бизнеса

Улучшение инвестиционного климата Севастополя невозможно без ускорения работы с бумагами в Севреестре и многофункциональных центрах «Мои документы». Что можно сделать, чтобы они обслуживали предпринимателей быстрее, обсудили на специальном совете под руководством главы города Михаила Развожаева.

«Крым прекрасен, уникальная и удивительная природа, мир, полный ароматов, бескрайние поля виноградников».

Этот и ещё несколько десятков видеороликов начинающий предприниматель Никита Слободянюк смог снять после того, как получил грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги купил видеотехнику, и всего через полгода после открытия видеопроизводства оно стало приносить прибыль.

«Мои конкуренты снимают похожие ролики за 50 тысяч, я снимаю за 25 тысяч… Есть операторы, ребята сами снимают, у них недорогое оборудование, и есть крупные продакшны, которые снимают с дорогим оборудованием, с большой командой, мы же заняли среднюю нишу», – рассказывает участник грантовой программы для молодёжи «Лёгкий старт» Никита Слободянюк.

О конкурсе поддержки начинающих предпринимателей он узнал в центре «Мой бизнес». Миссия его сотрудников – просвещать севастопольцев в вопросах предпринимательства и помогать с оформлением документов. Как сделать эту процедуру быстрее и прозрачнее, глава города обсудил с профильными департаментами, после того, как сам пришёл в центр «Мой бизнес» под видом клиента.

После беседы с сотрудниками центра поддержки предпринимательства, Михаил Развожаев отправляется на совещание с главами департаментов, от которых зависит инвестиционный климат региона. В прошлом году не все севастопольцы были довольны тем, как в МФЦ принимают и обрабатывают документы, как быстро Севреестр регистрирует право собственности, а департамент архитектуры и градостроительства присваивает новым земельным участкам и зданиям адреса.

«Среднее значение предельного срока присвоения адреса вновь созданному земельному участку и объекту капитального строительства составил 13 дней», – отмечает начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артём Фадеев.

13 дней должны быть изменены на 10, а в целом документы и запросы, поданные предпринимателями, должны рассматриваться не больше 25 дней. Этот срок впервые регламентирован. Также Михаил Развожаев попросил регулярнее направлять сотрудников МФЦ для обучения в Севреестр, чтобы те, кто принимает у граждан документы, понимали, что в них написано. Ещё одно звено, требующее оптимизации – сроки получения справок в налоговой инспекции, считают те, кто обращался туда за документами.

«Нужна была для гранта справка об отсутствии задолженности, делается она 10 рабочих дней по регламенту, но хотелось бы, чтобы справка, что ты ничего не должен или должен, делалась быстрее, потому что, по сути, это всё у них уже есть в базе. То есть они сразу по базе могут пробить, есть ли задолженности, почему нельзя справку получить в этот же момент? Просто нажать кнопочку на принтере!», – считает участник грантовой программы для молодёжи «Лёгкий старт» Марк Васильев.

Благодаря своей настойчивости Марк Васильев всё-таки собрал необходимые документы и получил грант на развитие своего дела – открытие курсов программирования для школьников. А итог совещания по улучшению инвестиционного климата – поручение органам исполнительной власти предоставлять документы в электронном виде. Также внимания требует Свободная экономическая зона. Те, кто вступал в неё в первые три года после создания имеют право на льготы по уплате страховых взносов. Другие такой преференции лишены. Минэкономразвития России предлагает исправить это.

Пониженные тарифы страховых взносов это 7,6% против обычных 30%. Законопроект, предусматривающий новый льготный период, в Государственной думе России готовятся принять во втором чтении. В правительстве Севастополя надеются, что это случится весной.

А ещё в планах у чиновников запустить информационную систему, которая позволит принимать отчётность участников Свободной экономической зоны в электронном, а не бумажном виде, ведь экономия времени влияет на экономику.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь