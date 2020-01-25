В Севастополе соревнуются в робототехнике школьники ЮФО

«РобоФест Крым–2020» собрал более 200 участников в возрасте 6-18 лет из Севастополя, Симферополя и Новороссийска.

Межрегиональный этап Всероссийского робототехнического фестиваля проходит в третий раз. Определить победителей предстоит в шести номинациях: Hello, Robot! LEGO; EcoNet 10+; EcoNet 14+; РобоКарусель; Hello, Robot! OPEN; JrFLL. Они в марте отправятся на всероссийский «РобоФест–2020» в Москву.

Фестиваль проходит 25 и 26 января в спортивном комплексе СевГУ по адресу: Севастополь, улица Университетская, 32.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь