В Севастополе состоится митинг в честь адмирала Федора Ушакова

21 февраля 2020     17
В Севастополе состоится митинг в честь адмирала Федора Ушакова

Севастопольский музей проводит торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова.

24 февраля на территории Мемориального комплекса «Исторический бульвар» Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проведет торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения выдающегося русского флотоводца, адмирала, главного командира Черноморского флота  Федора Федоровича Ушакова.

Митинг состоится в 11:00 у памятника Ф.Ф. Ушакову, организаторы приглашают всех желающих принять участие в торжестве.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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