В Севастополе состоится митинг в честь адмирала Федора Ушакова

Севастопольский музей проводит торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова.
24 февраля на территории Мемориального комплекса «Исторический бульвар» Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проведет торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения выдающегося русского флотоводца, адмирала, главного командира Черноморского флота Федора Федоровича Ушакова.
Митинг состоится в 11:00 у памятника Ф.Ф. Ушакову, организаторы приглашают всех желающих принять участие в торжестве.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь