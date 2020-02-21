В Севастополе состоится митинг в честь адмирала Федора Ушакова

Митинг состоится в 11:00 у памятника Ф.Ф. Ушакову, организаторы приглашают всех желающих принять участие в торжестве.

Вести Севастополь 21.02.2020. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – На маршрут с техническими неисправностями. Какие санкции ждут водителей рейсовых автобусов, у которых нашли нарушения? – …



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