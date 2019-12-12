В Севастополе состоится новогодний детский турнир по дзюдо

Организаторы новогоднего детского турнира: Федерация дзюдо Севастополя, Управления по делам молодёжи и спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Состязания стартуют в 10:00, торжественное открытие турнира состоится в 13:00, а финальные схватки пройдут в 16:00

Соревнования состоятся в спортивной школе олимпийского резерва №2 по адресу: улица Надежды Островской, 19.

13 декабря в Севастополе пройдёт новогодний детский турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет.

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