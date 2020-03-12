В Севастополе состоится региональный финал конкурса научно-технологических проектов

12 марта 2020     3
В Севастополе состоится региональный финал конкурса научно-технологических проектов

На базе севастопольской «Малой академии наук» проводится конкурс для старшеклассников «Большие вызовы» по модели Фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус».

13 марта состоится финальный этап состязаний. На нем ребята представят свои научно-исследовательские и практические работы по различным направлениям. Инновационные проекты представлены в области современной энергетики, агропромышленных технологий, логистических систем, персонализированной и прогностической медицины, генетики, нейро и природоподобных технологий, искусственного интеллекта и финансовых технологий.

По итогам региональных этапов состязаний будет сформирована команда для участия в июльской научно-технологической образовательной программе «Большие вызовы». Мероприятие пройдет на базе учебно-образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы “Малой академии наук”

     

Источник: Вести.Севастополь

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