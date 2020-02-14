В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»

14 февраля 2020     22
В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»

Сегодня Доме офицеров Черноморского флота прошла встреча с участниками операции «Навал», которая вошла в историю Советского военного флота. 

32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон». Советские военные моряки получили приказ – огонь не открывать. Им пришлось вести психологический поединок, и они победили.

Сторожевой корабль «Беззаветный» произвел ставший знаменитым манёвр – дважды наваливался на крейсер «Йорктаун». А «КР-6» вытеснял с курса эсминец «Кэрон». Американские корабли были гораздо больше советских, но после тарана дрогнули и ушли в нейтральные воды.

«Все ракетные установки артиллерийские, минные, торпедные аппараты были приведены в готовность номер один, то есть приведены к бою, – вспоминает контр-адмирал, командир сторожевого корабля «Беззаветный» в 1988 году Владимир Богдашин. – С нами были пограничные корабли. Естественно, конечно, право на применение оружия было в первую очередь дано им. Но если бы у нас поступила команда, и был приказ применять оружие, мы бы, конечно, оружие применили».

Член Совета Федерации РФ, старший помощник командира сторожевого корабля «Беззаветный» в 1988 году Валерий Куликов отметил, что советское руководство историю «навала» афишировать не стало. Хотя её участники и получили награды за освоение новой техники и успехи в боевой подготовке. 

«Сила духа она всегда у русских была крепче, чем у остальных. И мы видели этот ужас у людей, стоявших на ходовом мостике американского крейсера. Они просто не ожидали, что это может произойти. Мы были готовы на всё. Мы имели приказ. Они находились в наших территориальных водах. После, они там очень долго не ходили. Сейчас повадились в Чёрное море, и я уверен, что нынешние моряки могут повторить то же самое», – говорит член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, старший помощник командира сторожевого корабля «Беззаветный» в 1988 году Валерий Куликов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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