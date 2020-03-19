В Севастополе состоялся митинг единения народов России

В Севастополе прошел праздничный митинг, посвященный Дню народной воли и подписанию договора о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

На митинг-концерт «Три сестры: Россия-Украина-Беларусь» в центре Города-Героя собрались представители всех национально-культурных обществ Севастополя. Главной темой митинга стало укрепление межнационального единства.

Организаторы проекта – автономная некоммерческая организация социально-культурного и физкультурно-спортивного развития «Родной край».

«Севастопольская земля всегда была и есть многоэтнической и многонациональной, где рядом стоят церкви христиан и мечети мусульман, кенассы и синагоги. Сегодня в Севастополе живут представители 103 национальностей, которые принадлежат к разным этническим группам», – рассказал севастопольцам координатор социальных проектов АНО «Родной край» Дмитрий Закиров.

Организатор мероприятия подчеркнул, что сейчас наша главная задача — сохранить и развить национальные культуры, язык и традиции братских народов. Представителей 33 национально-культурных обществ нашего города вот уже много лет объединяет “Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя”, отметил он.

Участники митинга получили листовки с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции.

На протяжении нескольких лет АНО “Родной Край” взаимодействует с Правительством Севастополя по реализации стратегии Государственной национальной политики, плодотворная работа способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Севастополе. За это время создано “Общественное объединение этнокультуры народов Малороссии”, цели и задачи этого проекта направлены на сохранение для будущих поколений всего ценного и достойного из народной культуры, материального и духовного наследия России, а также нравственного воспитания молодежи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь