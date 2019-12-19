В Севастополе сотрудники школы пойдут под суд

Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по трём уголовным делам сотрудников школы №42. Об этом пишут на официальном сайте органа.

Заключение гласит: в течение двух лет директор, заместитель и учитель младших классов совершали коррупционные действия.

“Так, бывший заместитель директора – дочь директора школы, на работу в школу не выходила, возложенные на неё трудовые обязанности по проведению занятий с учениками не исполняла, бывший учитель младших классов не исполняла возложенные на неё обязанности лаборанта”, – говорится на сайте прокуратуры.

Однако заработная плата начислялась, и позже обналичивалась. Сумма ущерба составляет 860 тысяч рублей.

Уголовные дела рассмотрит Нахимовский районный суд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото yandex.ua

Источник: Вести.Севастополь