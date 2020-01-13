В Севастополе социальным такси воспользовались почти 6 тысяч раз

13 января 2020     19
В Севастополе социальным такси воспользовались почти 6 тысяч раз

В 2019 году в Севастополе стали чаще пользоваться социальным такси. За прошедший год было совершено 5839 поездок.

Сейчас в городе круглосуточно работают четыре оборудованные машины для севастопольцев с ограниченными возможностями. В 2018 год такси использовали 3350 раз, а в 2019 эта цифра выросла в два раза, сообщает пресс-служба правительства.

Севастопольцы могут воспользоваться машиной бесплатно не больше 6 раз в месяц, однако количество поездок не ограничено, если человеку нужно добраться в больницу для получения медицинских услуг по направлению врача. Поездки в аэропорт Симферополя, к ж/д и автовокзалам тоже бесплатные.

Эта услуга предоставляется инвалидам первой, второй и третьей группы, имеющим ограниченные способности к передвижению, инвалидам второй группы по зрению, детям-инвалидам, инвалидам войны, лицам старше 80 лет, имеющим третью группу инвалидности и их сопровождающим.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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