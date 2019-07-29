В Севастополе соцобъекты дороже 500 млн могут отдать одному подрядчику

29 июля 2019     11
В Севастополе соцобъекты дороже 500 млн могут отдать одному подрядчику

Для строительства социальных объектов, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, могут назначить единого подрядчика. Сегодня с такой просьбой врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.

«В регионе отсутствуют крупные строительные организации, на торги выходят недобросовестные подрядчики. Приняты стратегические решения, страной выделяются огромные средства для опережающего развития Крыма и Севастополя, а мы вместо того чтобы вводить десятки объектов в год, становимся заложниками бесконечных процедур. При этом в нашем случае, никакой экономии бюджетных средств не выходит, наоборот издержки – финансовые, временные, социальные», – сказал Михаил Развожаев.

Развожаев отметил, что на объекты стоимостью менее 500 миллионов рублей смогут заходить местные поставщики услуг.

В ходе сегодняшней встречи премьер-министр страны и врио губернатора Севастополя также обсудили проблемы по строительству медицинских объектов и экономическое развитие региона.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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