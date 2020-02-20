В Севастополе со стройплощадки были похищены электроинструменты

20 февраля 2020     13
В Севастополе со стройплощадки были похищены электроинструменты

Перфоратор, сварочный аппарат, маски сварщика и болгарка исчезли с одной из строек Севастополя. Строители обратились с заявлением о пропаже в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району.

Как удалось выяснить оперуполномоченным уголовного розыска, вечером на неохраняемую территорию стройплощадки тайно проник 41-летний житель Крыма. Он зашел в бытовку и вынес оттуда инструменты, после чего сдал их в комиссионный магазин, сообщила пресс-служба Управления МВД по Севастополю.

Полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он уже был судим за мошенничество и кражу. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта Стройметмонтаж.рф

Источник: Вести.Севастополь

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