В Севастополе спасли двух отдыхающих

24 июня 2019     24
В Севастополе спасли двух отдыхающих

За последние два дня помощь спасателей потребовалась двоим отдыхающим на пляже в парке Победы. 

Не заплывайте за буи, не заходите в воду при недомогании и не прыгайте с причалов. Такая информация для отдыхающих размещена на стендах в парке Победы. Так спасатели напоминают о правилах поведения на воде, но соблюдают их не все.

В воскресенье семилетний мальчик неудачно прыгнул с пирса. Это вовремя заметил спасатель – Дмитрий Папилов. Бывший сотрудник полиции вышел на пенсию и переехал в Севастополь с Камчатки. Работает здесь чуть меньше месяца. Расказывает: случай с ребёнком – первый с начала сезона.

«Вытащили его из воды, пульс отсутствовал, дыхание отсутствовало. Первые меры приняты были – это массаж сердца и дыхание. В течение минуты, трех, четырех появился пульс дыхание. Скорая была вызвана, прибыла, своевременно отправили с медиками», – говорит спасатель Дмитрий Папилов.

Сейчас мальчик находится в больнице. Спустя сутки после этого происшествия, на этом же пляже из воды пожилую женщину спас коллега Дмитрия – Александр Кендин. Он сразу же оказал пострадавшей первую медицинскую помощь.

«Положил ее на бок, так как у нас показано в содержании. Также потихоньку я откачивал, надавливая на грудь, потихоньку мы извлекли воду из желудка и из легких. В течение 7-8 минут скорая помощь уже была на месте», – говорит спасатель Александр Кендин.

Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров
Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров

Президент России Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию России, но при условии наличия на транспорте пломб системы «ГЛОНАСС» (российский аналог …


Севастопольские «льготники» могут получать медикаменты бесплатно (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ)
Севастопольские «льготники» могут получать медикаменты бесплатно (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ)

В Севастополе льготные категории граждан могут получать жизненно необходимые медикаменты бесплатно.  Что для этого необходимо? При наличии заболевания и льготы …


150 спортивных площадок установят во дворах Севастополя в 2020 году
150 спортивных площадок установят во дворах Севастополя в 2020 году

В 2020 году в севастопольских дворах установят более 150 спортивных площадок и заменят 127 лифтов в многоквартирных домах. Об этом …


В Севастополе спасли двух отдыхающих
В Севастополе спасли двух отдыхающих

За последние два дня помощь спасателей потребовалась двоим отдыхающим на пляже в парке Победы.  Не заплывайте за буи, не заходите …


Севастополь в новом формате отметит День молодежи
Севастополь в новом формате отметит День молодежи

28 июня в 19:00 на набережной Корнилова для горожан и гостей Севастополя устроят яркий праздник в честь Дня молодежи. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты