В Севастополе спасли двух отдыхающих

За последние два дня помощь спасателей потребовалась двоим отдыхающим на пляже в парке Победы.

Не заплывайте за буи, не заходите в воду при недомогании и не прыгайте с причалов. Такая информация для отдыхающих размещена на стендах в парке Победы. Так спасатели напоминают о правилах поведения на воде, но соблюдают их не все.

В воскресенье семилетний мальчик неудачно прыгнул с пирса. Это вовремя заметил спасатель – Дмитрий Папилов. Бывший сотрудник полиции вышел на пенсию и переехал в Севастополь с Камчатки. Работает здесь чуть меньше месяца. Расказывает: случай с ребёнком – первый с начала сезона.

«Вытащили его из воды, пульс отсутствовал, дыхание отсутствовало. Первые меры приняты были – это массаж сердца и дыхание. В течение минуты, трех, четырех появился пульс дыхание. Скорая была вызвана, прибыла, своевременно отправили с медиками», – говорит спасатель Дмитрий Папилов.

Сейчас мальчик находится в больнице. Спустя сутки после этого происшествия, на этом же пляже из воды пожилую женщину спас коллега Дмитрия – Александр Кендин. Он сразу же оказал пострадавшей первую медицинскую помощь.

«Положил ее на бок, так как у нас показано в содержании. Также потихоньку я откачивал, надавливая на грудь, потихоньку мы извлекли воду из желудка и из легких. В течение 7-8 минут скорая помощь уже была на месте», – говорит спасатель Александр Кендин.

Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь