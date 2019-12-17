В Севастополе стали меньше болеть ОРВИ

17 декабря 2019     7
В Севастополе стали меньше болеть ОРВИ

Еженедельный контроль Роспотребнадзора показал – неэпидемический уровень заболеваемости сохраняется. 

За прошлую неделю в Севастополе в медицинские учреждения за помощью обратились чуть больше 1800 человек.  Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 3,9% и ниже уровня эпидемического порога на 15,5%.

Для сравнения, для Крыма этот показатель составляет около 22% населения.

В сообщении сотрудники Роспотребнадзора также напомнили, что при первых симптомах заболевания следует сразу обращаться за квалифицированный помощью, чтобы избежать осложнений.

Накануне в Севастополе завершилась прививочная кампания по гриппу

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото www.flgso.ru

Источник: Вести.Севастополь

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