В Севастополе стало на один детсад больше

18 февраля 2020     16
В Севастополе стало на один детсад больше

Свои двери для маленьких севастопольцев сегодня отрыл дополнительный корпус детского сада №120 на улице Николая Музыки.

Ремонт в здании начался в июне прошлого года. В садик будут ходить 300 детей, группы уже сформированы. С некоторыми воспитанниками сегодня познакомился глава города. Михаил Развожаев также осмотрел новые группы, игровые и развивающие кабинеты, отдельное внимание уделил пищеблоку. Оборудование для садика соответствует всем современным стандартам.

«Если взять, например, оборудование нашего детского сада, главного корпуса, и этого корпуса, ну это небо и земля. Я понимаю, что в этом году мы будем уже, наверное, тянуться за этим детским садом, приобретать необходимое оборудование. По крайне мере, опыт, внешний вид, направленность всего этого оборудования, мы уже знаем», – делится заведующая детским садом №120 Галина Нестеренко.

Очереди в садики для детей от трех до семи лет сейчас в Севастополе нет. А вот в яслях не хватает около 1000 мест, сообщили в департаменте образования. Но цифра постоянно меняется. Так, например, в отремонтированный сад на улице Николая Музыки будут ходить 120 малышей от полутора до трёх лет. Михаил Развожаев рассказал: сейчас правительство работает над специальной картой. В зависимости от плотности населения в тех или иных районах, власти решают, где прежде всего необходимо построить или отремонтировать образовательные и медицинские учреждения. Возможно, для возведения таких объектов будут использовать территории, на которых ранее планировалась уплотнительная жилая застройка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве интернет-магазин начал продавать гробы для кошек
В Москве интернет-магазин начал продавать гробы для кошек

Московский интернет-магазин «Мосгоркошгроб» начал продажу гробов для кошек. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает телеканал «360». Страница компании есть …


На что Севастополь потратит федеральные деньги
На что Севастополь потратит федеральные деньги

Правительство Севастополя утвердило сроки и стоимость крупнейших объектов, которые осуществляются в городе в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского …


Абсолютное большинство россиян хочет дружить с Западом
Абсолютное большинство россиян хочет дружить с Западом

Четверо из пяти россиян (почти 80%) уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Как соперника Запад …


Увеличен размер ежегодной выплаты почётным донорам
Увеличен размер ежегодной выплаты почётным донорам

В 2020 году ежегодная единовременная денежная выплата почётным донорам крови в Севастополе увеличена на 3%. С учётом индексации она составляет …


В Севастополе стало на один детсад больше
В Севастополе стало на один детсад больше

Свои двери для маленьких севастопольцев сегодня отрыл дополнительный корпус детского сада №120 на улице Николая Музыки. Ремонт в здании начался …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты