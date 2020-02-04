В Севастополе стартовала Всероссийская акция «Письмо Победы»

Севастопольские школьники вместе с «Волонтерами Победы» написали письма 29 ветеранам Великой Отечественной войны.

К акции «Письмо Победы» до 8 марта может присоединиться любой желающий и высказать слова благодарности победителям. Первыми это сделали ученики школ №11, 32, 37, 50, 58 и гимназии №8. В ближайшее время «Волонтёры Победы» посетят севастопольских ветеранов и вручат им письма. Кроме того, региональное отделение передаст письма ветеранам из других регионов.

Присоединиться к акции можно зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь