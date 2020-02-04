В Севастополе стартовала Всероссийская акция «Письмо Победы»

4 февраля 2020     15
В Севастополе стартовала Всероссийская акция «Письмо Победы»

Севастопольские школьники вместе с «Волонтерами Победы» написали письма 29 ветеранам Великой Отечественной войны.

К акции «Письмо Победы» до 8 марта может присоединиться любой желающий и высказать слова благодарности победителям. Первыми это сделали ученики школ №11, 32, 37, 50, 58 и гимназии №8. В ближайшее время «Волонтёры Победы» посетят севастопольских ветеранов и вручат им письма. Кроме того, региональное отделение передаст письма ветеранам из других регионов.

Присоединиться к акции можно зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В украинском учебнике истории старое фото перепутали с мемом с Киану Ривзом
В украинском учебнике истории старое фото перепутали с мемом с Киану Ривзом

Голливудский актер Киану Ривз попал на страницы украинского учебника по всемирной истории для 10 класса. Об этом сообщил сайт delo.ua. …


В Крыму «женщин в шубах» не будут исключать из «Единой России»
В Крыму «женщин в шубах» не будут исключать из «Единой России»

Экс-председатель горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула останутся членами партии «Единая Россия». Спикер Госсовета Крыма и секретарь …


В ДКР прошел вечер памяти автора гимна Севастополя
В ДКР прошел вечер памяти автора гимна Севастополя

«Я влюблен в Севастополь навек». Эти слова поэта-песенника, автора текста гимна города-героя Севастополя Петра Михайловича Градова послужили названием литературно-музыкальной программы, …


Севастополь лидирует по числу мигрантов среди всех регионов России
Севастополь лидирует по числу мигрантов среди всех регионов России

В Севастополе в 2019 году почти 300 преступлений было выявлено в сфере миграции. Об этом в интервью Вести ФМ сообщил …


В центре Севастополя не смогли разъехаться троллебус и внедорожник
В центре Севастополя не смогли разъехаться троллебус и внедорожник

На улице Ленина сегодня было затруднено движение транспорта. Недалеко от музея Черноморского флота произошла авария. По словам очевидцев, внедорожник с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты