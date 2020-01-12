В Севастополе стартовало Первенство России по баскетболу среди девушек

12 января 2020     13
В Севастополе стартовало Первенство России по баскетболу среди девушек

Первый раунд полуфинала Первенства России по баскетболу среди девушек 2007 года рождения проходит в эти дни в четырех городах: Москва, Подольск, Воронеж и Севастополь, который впервые принимает таких гостей. В десяти играх встретятся пять команд из Севастополя, Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону.

Алиса Проскурина, капитан сборной из Ростова, празднует свой 13-тый день рождения на площадке турнира, вместе с командой. Победа была бы для нее приятным подарком, хотя сама игра для спортсменок важнее.

«Настроение у всех боевое, все хотят играть, потому что мы не играли где-то месяца два, мы как голодные волки были», – рассказывает Алиса.

У кольца напротив – команда из Петербурга. Участники давно знакомы, так как часто встречаются на разных турнирах в России и за ее пределами. “Купчинский олимп” бывает играет слабовато, но только не в этом матче. Заметный прогресс игроки объясняют усиленной подготовкой.

«Мы начали хорошо тренироваться, усиленно бегать, к нам прибавился еще один тренер, следовательно, мы стали намного выше, сильнее», – говорит Екатерина Марголина, защитник команды СШОР “Купчинский Олимп” из Санкт-Петербурга.

Вопреки общему мнению, рост баскетболиста не так важен – те, кто повыше, лучше работают под кольцом. Более миниатюрные могут бегать быстрее и лучше уводить мяч. Но вот ушибы на коленках у всех одинаковые.

«Мы смирились с тем, что они могут пораниться или что-то может произойти, – вздыхает мама одной из спортсменок Елена Паляница. – Воспитывает их в основном тренер, а мы пытаемся поддержать всем, чем можем, чтобы наши девочки чувствовали себя отлично на площадке».

В первом ряду зрителей – ветеран Великой Отечественной войны Михаил Корнейчук. Когда-то будучи судьей всесоюзной и международной категории, он вручал грамоту по самбо тогда еще семикласснику Владимиру Путину. Сегодня, несмотря на боль в ноге, пришел поддержать участников Первенства России.

«Это основной военно-прикладной вид спорта, – говорит Михаил Корнейчук. – Во время войны девочки, которые занимались спортом, были лучшими разведчиками и снайперами».

Спортсменки из Северной столицы одержали победу в матче с перевесом в 22 очка.

«Было очень много ошибок у нас, но основную задачу выполнили, основная задача у нас была победа, поэтому в принципе игрой довольны», – говорит тренер петербургской команды Елена Харченко.

«Девочки хотят играть, у них есть желание, поэтому, наверное, у нас все получится, так что “Ростов в бой!”, – надеется тренер ростовской команды Валентина Дуленко.

Так прошла вторая игра полуфинала Первенства России по баскетболу. Впереди еще восемь, по результатам которых определят участников следующего этапа.

Екатерина Копыткова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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