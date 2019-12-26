В Севастополе стартовал всероссийский детский турнир по плаванию

Более 300 юных спортсменов из разных регионов России ставят свои личные рекорды в бассейне ЦСКА. Позади – первый день заплывов.

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Пожелание «Лёгкой воды» от тренера и прыжок в воду. Роман Пеструев уверенно проходит дистанцию турнира по плаванию. Сегодня без труда обходит соперников, и вспоминает, как впервые родители привели его в бассейн.

«В два года мама ходила со мной в комплекс, ну, больница, тут рядом, если знаете. Начал туда с ней ходить. На руках со мной. Потом папа меня вот сюда перевёл в маленький бассейн», – делится участник турнира по плаванию памяти Галины Прозуменщиковой Роман Пеструев.

На этом турнире за победу будут бороться 340 участников со всей России. Спортсменам от 8 до 15 лет.

«Представляют разные регионы России: это и Крым, и Магадан, и Новосибирск, и Таганрог, и Свердловская область и, также представители Луганска», – рассказывает главный секретарь турнира по плаванию памяти Галины Прозуменщиковой Виктория Матвеюк.

Сигнал «На старт!» дан, а это значит, что впереди у спортсменов дистанция, протяжённостью 100 метров. Чтобы её преодолеть, бассейн придётся переплыть четыре раза. А всего пловцы соревнуются на четырёх дистанциях: от 50 до 400 метров, в пяти видах.

Один из самых масштабных детских турниров в Севастополе проводят в память об известной спортсменке Галине Прозуменщиковой. Первая в истории Советского Союза олимпийская чемпионка по плаванию родилась здесь. Шестикратная рекордсменка мира и девятикратная рекордсменка Европы. Сегодня ей посвящают свои рекорды те, кто только делает первые шаги в спорте.

«Победа не важна, медали – это всё, ну, как украшение. Важно время, разряды, результат. Это последние соревнования в этом году. Мы сюда пришли, чтобы, так сказать, подвести итоги нашей работы. Так что любые соревнования значимы. Это в любом случае, опыт. Это, в любом случае, показатель твоих ошибок, это показатель того, как ты усердно старался, как у тебя получилось», – считает участник турнира по плаванию памяти Галины Прозуменщиковой Глеб Дунаев.

Какие успехи сделали юные пловцы в этом году, цифры на табло секундомера покажут сразу после заплывов. Кто-то из мальчишек и девчонок сможет подтвердить новый, более высокий разряд, а кто-то сделает свой первый шаг к пьедесталу Олимпиады.

Алёна Давыдова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь