В Севастополе стартовал интеллектуальный марафон по океанологии

Севастопольские школьники погрузились в “Море знаний”. Так называется региональный интеллектуальный марафон по океанологии, который в четвертый раз проходит в Севастополе и приурочен ко дню Черного моря (он отмечается 31 октября). Марафон стартовал сегодня в Морском гидрофизическом институте.

В первой отборочной игре свои знания в области океанологии показали 4 команды из 11. Школьники отвечали на вопросы, разбитые на 5 блоков. В каждом было по 5 заданий с разноформатными вопросами.

В жюри – учёные из института биологии южных морей и гидрофиза. Марафон проводится для того, чтобы найти среди школьников талантливых и интеллектуально одаренных ребят.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь