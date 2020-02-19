В Севастополе стартовал конкурс ученических инициатив

Севастопольские школьники изготовят электронный сборник фронтовых писем к общероссийскому патриотическому конкурсу «Молодежь Севастополя – взгляд в будущее!».

Такое название получил конкурс ученических инициатив. В нем участвуют 33 команды из разных школ города. Проекты направлены на воспитание патриотизма, развитие физкультуры и спорта, волонтёрского движения, а также благоустройство общественных пространств. Например, ученики школы №8 представили социальный проект «Бессмертный полк фронтовых писем». Он стартовал в Севастополе в сентябре прошлого года и объединил 15 регионов страны. Главная задача школьников – собрать и обработать фронтовые письма.

«Меня заинтересовал этот проект, потому что я люблю работать с маргинальными текстами русской словесности. У меня это вызвало большой интерес, и я сразу начал заниматься переводами этих писем», – говорит ученик 8 класса средней школы №8 Министерства обороны России Никита Подгорный. «35 береговая батарея любезно предоставила нам свои архивные материалы. Дети брали сканы писем, вычитывали, делали аутентичный перевод – это перевод точь-в-точь, сохраняя все орфографические и пунктуационные особенности автора письма», – рассказывает автор и координатор проекта «Бессмертный полк фронтовых писем» Татьяна Горпинич.

В планах участников этого проекта – выпустить электронный сборник фронтовых писем. А по итогам конкурса ученических инициатив выберут лучшие социальные проекты. Они будут представлять Севастополь уже на всероссийском уровне.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта мы-севастопольцы.рф

Источник: Вести.Севастополь