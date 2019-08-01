В Севастополе стартовал Кубок командующего ЧФ по регби

Севастополь впервые принимает соревнования по регби на кубок командующего Черноморским флотом. Бороться за него в течение двух дней будут команды всех флотов страны, а также сборная Рязанского училища ВДВ.

Севастополь, как хозяина турнира, представляют сразу три команды – бригада морской пехоты, бригада береговой обороны и Черноморское высшее военно-морское училище. Подготовка к соревнованиями заняла у спортсменов полгода. И основные игроки, и запасные тренировались по три раза в неделю, учились тактике и стратегии.

«Регби-7, он молодой, немного упрощённые правила, 7 человек на поле вместо 13. Федерация регби России обратилась к командующему и главнокомандующему ВМФ, и было принято решение: давайте попробуем и будем внедрять этот вид спорта в вооружённых силах», – говорит Олег Хоменко, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке и спорту.

В перспективе базовой площадкой для регби после завершения реконструкции станет стадион имени Двухсотлетия Севастополя. Сейчас соревнования проходят на площадке городского футбольного клуба. Размеры поля подходят идеально, из конструктивных изменений – только разметка и ворота. Представители федерации регби подчеркнули, покрытие стадиона в ходе турнира не пострадает.

«Мы проводим десятки, сотни турниров на аналогичных, натуральных газонах. На полях, оставшихся после Чемпионата мира по футболу. И всегда оставляем после себя идеальный газон. Это не наносит вреда больше чем игра в футбол. Мяч в руках, ребят меньше, игра быстрее», – говорит Алексей Митрюшин, руководитель комитета по развитию регби в вооружённых силах и силовых структурах России.

Кубок командующего Черноморским флотом может стать началом спортивной традиции. Сейчас в мире около 100 флотских команд по регби, и уже в следующем году в Севастополь пригласят некоторые из них. Ну а пока предстоит определить лучшую среди восьми участников турнира. Обладатель кубка станет известен в пятницу.

Второй день соревнований организаторы обещают превратить в настоящее шоу для гостей. Кроме финальных матчей запланированы работа зон активности, детский турнир по бесконтактному регби, концертная программа, выставка военной техники и розыгрыш призов для зрителей. Главный из которых – автомобиль.

Дмитрий Туркин, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь