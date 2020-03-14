В Севастополе стартовал новый этап озеленения Большой Морской

14 марта 2020     14
В Севастополе стартовал новый этап озеленения Большой Морской

В Севастополе продолжается работа по озеленению улицы Большой Морской.  Специалисты приступили к высадке кустарников.

В Севастополе, вокруг уже посаженных крупномерных деревьев, рабочие теперь размещают декоративные кустарники. Уже высажены спиринея японская и можжевельник. У кинотеатра «Победа» работы уже окончены. Ранее сообщалось о том, что на улице появятся еще олеандр обыкновенный и котовник. 

 

Растения выращены в экологически чистых регионах и привезены в Севастополь из питомника в Германии. Между растениями грунт покрывают слоем сосновой щепы.

А скоро к обновленному образу центра города добавят последний штрих – высадят цветущие композиции из виолы, барвинка, герани и полыни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

     

Источник: Вести.Севастополь

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