В Севастополе стартовал новый этап озеленения Большой Морской

В Севастополе продолжается работа по озеленению улицы Большой Морской. Специалисты приступили к высадке кустарников.

В Севастополе, вокруг уже посаженных крупномерных деревьев, рабочие теперь размещают декоративные кустарники. Уже высажены спиринея японская и можжевельник. У кинотеатра «Победа» работы уже окончены. Ранее сообщалось о том, что на улице появятся еще олеандр обыкновенный и котовник.

Растения выращены в экологически чистых регионах и привезены в Севастополь из питомника в Германии. Между растениями грунт покрывают слоем сосновой щепы.

А скоро к обновленному образу центра города добавят последний штрих – высадят цветущие композиции из виолы, барвинка, герани и полыни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь