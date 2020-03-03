В Севастополе стартовал общероссийский конкурс водолазов «Глубина»

В Севастополе начались всероссийские соревнования “Глубина”. В этом году за титул лучшего водолаза будут бороться не только военнослужащие всех флотов страны, но и другие участники.

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Традиционно конкурс водолазных специалистов «Глубина» открывают запуском сигнальной ракеты. В этот раз пиротехника в руках Олега Лялькова, сотрудника севастопольского МЧС. Команда министерства соревнуется наравне с военнослужащими всех российских флотов и флотилий.

«Нам давали ознакомиться со всеми упражнениями и заданиями, – говорит водолаз отделения водолазно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Олег Ляльков. – Опыт уже большой работы, десять лет до этого я работал водолазом-взрывником». «В 2016 году принимали участие также в национальном зачёте. Оказывали конкуренцию даже международным командам», – рассказывает начальник специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

Кроме МЧС, из «нефлотских» команд выступают водолазы Росгвардии, ВДВ и ДОСААФ. Правила соревнований «Глубина 2020» серьёзно изменили: теперь использовать можно только снаряжение отечественного производства. А подводную борьбу в ластах «акватлон» вынесли за рамки конкурса, чтобы уравнять всех участников в шансах на победу.

«В некоторых частях и подразделениях спецподразделениях нет той направленности, которая используется во всех остальных конкурсах. Поэтому у нас в «акватлоне» будут принимать участие порядка двухсот человек. Это больше, чем на всех остальных этапах», – сказал главный инспектор водолазной службы поисковых и аварийно-спасательных работ главного штаба ВМФ России Алексей Строй.

Кроме этого, на глубине участники будут выполнять семь упражнений. Собирать металлоконструкции под водой, оказывать первую помощь условно тонущему, работать в замкнутом пространстве затопленной субмарины.

По итогам выступлений, команды, которые наберут больше зачётных баллов отправятся представлять Россию на международные армейские игры. В них будут участвовать военные из армий 10 стран – СНГ, Средней Азии и Ближнего Востока.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь