В Севастополе стартовал первый чемпионат по граффити

В качестве «полотна» выбрали подпорную стену на улице Брестской. Такой конкурс среди уличных художников в городе проходит впервые.

В течение мая шел отборочный этап: все желающие прислали свои эскизы, которые рассматривал архитектурно-художественный совет. Поступило больше 20 заявок. Конкурс проходит под девизом: «Севастополь – город культуры и истории».

Кроме севастопольских художников в чемпионате участвуют гости из Симферополя, Москвы, Северодвинска и Нижнего Тагила. Сегодня к выполнению работ приступили Игорь Назаренко с работой «Дельфины», Артем Линьков с работой «Владимирский собор в Херсонесе» и Людмила Богуцкая с рисунком «Генералиссимус Суворов».

Победителей определит архитектурно-художественный совет, они получат денежное вознаграждение в 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя