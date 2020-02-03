В Севастополе стартовал совместный выставочный проект двух музеев, посвященный Великой Победе

10 февраля в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника откроется выставка, посвященная Великой Отечественной войне.

Экспозиция «Фронту! Родине! Победе!» представлена в рамках совместного проекта Музея обороны Севастополя с музеем-заповедником «Прохоровское поле» из Белгородской области.

Фотоматериалы и документы из фондов двух музеев познакомят гостей выставки с жизнью города в дни обороны 1941–1942 гг., отражая огромный вклад тружеников тыла в приближение Победы.

Главными экспонатами выставки станут предметы, переданные Музею в 1982 году Григорием Николаевичем Гарькушей. Именно он разработал конструкцию 50-мм миномета, производившегося на спецкомбинате в Инкерманских штольнях.

Посмотреть уникальные экспонаты в Культурно-выставочном центре музея можно будет до 1 апреля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь