В Севастополе стартовал футбольный турнир среди городов-героев

В городе стартовал детско-юношеский турнир по пляжному мини-футболу “Кубок городов-героев”. Его торжественно открыли на площади Нахимова. Там собрались игроки всех девяти команд, которые примут участие в соревнованиях – больше 270 юных спортсменов. Как большинство мероприятий в Севастополе, эти игры начались с акции памяти у Мемориала героической обороны Севастополя.

«Ребята 2004-2005-го годов будут целую неделю сражаться по трём видам футбола: и пляжный, и мини, и большой футбол на площадках города Севастополя, – говорит начальник управления по делам молодежи спорта Севастополя Сергей Резниченко. – Я очень надеюсь, что гости нашего города почувствуют, что такое настоящий Севастополь, что такое севастопольский футбол. Получат удовольствие, в первую очередь, от спортивного состязания, и, конечно же, от посещения нашего легендарного города-героя».

Первый матч турнира прошёл на стадионе летних видов спорта в Парке Победы. Играли сборные Севастополя и Москвы. Завершилась встреча со счётом 5:5. На этой же площадке сегодня, 16 июля, в 17 часов сыграют Керчь и Смоленск, в 18 часов – Волгоград и Новороссийск. Вход для зрителей свободный. Продлятся соревнования до 21 июля.

Служба информации “Вести- Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь