В Севастополе стартует месячник чистоты

С 27 марта в городе стартует месячник чистоты и благоустройства.

На заседании правительства Севастополя, и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что подготовить Севастополь к летнему сезону предлагают всем его жителям, товариществам собственников жилья, управляющим компаниям, государственным учреждениям и предприятиям. Департамент предложит участки, которые необходимо привести в порядок.

«Стабильная работа. Она подразумевает в себе и уборку территорий, кошение травы, благоустройство. Мы даём и шанцевый инструмент, обеспечиваем вывоз. Люди обозначают точки сбора. Соответственно, распределяем и муниципальные округа. На своих территориях они должны эти мероприятия организовывать. Это предполагает уборку как своей территории, так и прилегающей к объектам», – пояснил Евгений Горлов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сам с удовольствием выйдет на уборку города. Общегородские субботники пройдут 28 марта, 11 и 25 апреля.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь