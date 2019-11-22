В Севастополе стартует чемпионат по скоростному спуску на велосипеде

Сегодня на горе Чирка-Баир в селе Морозовка, недалеко от поворота на лагерь «Алсу», открывается чемпионат города по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск (даунхилл).
Сегодня встречают участников из других городов, ожидается более 70 человек, а сами соревнования начнутся завтра.
С 10 утра запланированы тренировочные заезды, в 13:45 пройдет короткий парад участников и церемония открытия, после начнутся квалификационные заезды.
24 ноября – финальные заезды и церемония награждения победителей.
Вести ФМ – Севастополь
Фото с сайта epicris.ru
Источник: Вести.Севастополь
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