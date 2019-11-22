В Севастополе стартует чемпионат по скоростному спуску на велосипеде

22 ноября 2019     21
В Севастополе стартует чемпионат по скоростному спуску на велосипеде

Сегодня на горе Чирка-Баир в селе Морозовка, недалеко от поворота на лагерь «Алсу», открывается чемпионат города по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск (даунхилл).

Сегодня встречают участников из других городов, ожидается более 70 человек, а сами соревнования начнутся завтра.

С 10 утра запланированы тренировочные заезды, в 13:45 пройдет короткий парад участников и церемония открытия, после начнутся квалификационные заезды.

24 ноября – финальные заезды и церемония награждения победителей.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта epicris.ru

Источник: Вести.Севастополь

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