В Севастополе строителя ограбили в подъезде, который он ремонтировал

Вечером в подъезде многоквартирного дома 34-летний мужчина проводил ремонтные работы. Он ненадолго отошёл и оставил на лестничной площадке электрооборудование и строительные леса.

В это время мимо проходил один из жильцов дома. Он заметил оставленное без присмотра имущество и решил унести его с собой. Это увидели соседи. Они попытались остановить злоумышленника, но безуспешно. Подозреваемый скрылся, прихватив с собой перфоратор. Мужчина, который делал в подъезде ремонт, тут же обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 27-летний севастополец, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Теперь ему предъявлено обвинение в грабеже. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото с сайта rumont.ru

Источник: Вести Севастополя