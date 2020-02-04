В Севастополе студенты изобрели аппарат для измерения подводных глубин

Беспилотный аппарат, в автоматическом режиме промеряющий глубины водоемов, разработали ученые и студенты Политехнического института СевГУ и Института радиоэлектроники и информационной безопасности.

Аппарат измеряет глубину, температуру и солёность воды. Благодаря изобретению, уже получена карта глубин затопленного карьера Инкермана и бухты Голландия.

Для аппарата было разработано специальное программное обеспечение и теперь к нему можно подключить любое измерительное устройство. Управлять беспилотником можно как автоматически, так и в ручном режиме.

СевГУ выделил один миллион рублей на разработку этого проекта.

Университет готов проводить работы для военных или экологических служб в труднодоступных акваториях.

«Таких аппаратов за границей выпускает достаточно много фирм, но на отечественном рынке такие роботы не распространены», — говорит автор проекта, сотрудник кафедры «Техническая экспертиза и управление качеством» Политехнического института СевГУ Владимир Никишин.

Ученые также отметили дешевизну устройства, относительно предшествующих моделей.

Севастопольской разработкой уже заинтересовался Морской гидрофизический институт РАН.

Источник: Вести.Севастополь