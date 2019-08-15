В Севастополе суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии за мошенничество

В Севастополе суд приговорил мужчину 1971 года рождения к 2,5 годам в исправительной колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города в четверг.

В июле 2017 года обвиняемый похитил 5 автомобилей общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей под предлогом заключения договора аренды.

Среди похищенных автомобилей: Lada Granta, Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Mitsubishi Carisma, Chevrolet Cruze.

В ходе расследования 4 автомобиля удалось вернуть владельцам.

Источник: Вести.Севастополь