В Севастополе суд приговорил педофила к 13 годам колонии

В Севастополе суд вынес приговор местному жителю 1975 года рождения, который признан виновным в изнасиловании девочки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Установлены три эпизода изнасилования ребёнка на протяжении 2017 года. Обвиняемый на тот момент жил в квартире с женщиной, а в её отсутствие насиловал и принуждал к действиям сексуального характера её дочь.

Мать не поверила девочке, ведь сожитель утверждал другое. Заявление написала бабушка пострадавшей. Следователи подтвердили факты, изложенные девочкой.

В ходе работы правоохранителей было установлено, что в 2013 году мужчина жил с другой женщиной и дважды совершал действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочки.

Севастополец приговорен к 13 годам в исправительной колонии строгого режима. После отбывания основного наказания свободу ему ограничат ещё на 2 года.

Источник: Вести.Севастополь