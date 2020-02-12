В Севастополе суд признал недействительными торги по застройке проспекта Победы

Арбитражный суд Севастополя постановил признать недействительными результаты торгов на строительство стандартного жилья и аренду земельного участка, расположенного на проспекте Победы.

Суд признал недействительными заключенные между Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя и ООО «Стройкомплект» договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и договор аренды земельного участка, расположенного по адресу проспект Победы 29-В. «Стройкомплект» вернет в собственность города участок и выплатит в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.

В прошлом году в ходе надзорных мероприятий прокуратуры Севастополя, было установлено, что строительство многоэтажного дома, которое ведёт ООО «Стройкомплект», незаконно. Земельный участок находится в проектируемой зоне зелёных насаждений, парков и скверов общего пользования, где застройка запрещена.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь