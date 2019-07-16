В Севастополе сформирована Пятая спортивная рота Минобороны

Об этом сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной.

Министр подчеркнул, что служить по призыву в таких подразделениях могут молодые люди, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта. В спортивных ротах призывники смогут улучшить свои достижения, сказал Сергей Шойгу. Он также отметил, что спортивные роты, как и созданные научные и научно-производственные подразделения, способствуют повышению привлекательности военной службы в глазах молодых людей.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта defendingrussia.ru

Источник: Вести.Севастополь