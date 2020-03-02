В Севастополе с середины марта будут бороться с незаконным мусором с помощью ГЛОНАСС

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, скоро появится публичная интернет-платформа, на которой жители города смогут следить за вывозом всех строительных отходов.

Подобная система поможет отследить нарушителей и применить санкции к тем, кто сваливает мусор в неположенных местах. Глава региона поручил поставить gps-датчики на все мусорные машины.

В настоящее время постановление проходит проверку, а к середине марта его планируют оперативно принять в правительстве. После этого без датчиков компании по вывозу мусора не смогут работать.

«Я давал поручение по диспетчеризации всех машин, которые занимаются вывозом строительного мусора. Сейчас соответствующий акт правительства проходит экспертизу. В ближайшее время мы его примем и обяжем все машины, которые занимаются вывозом строительного мусора, оборудовать датчиками системы ГЛОНАСС», – сообщил Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь