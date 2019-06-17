В Севастополе с согласия властей появятся картины в стиле граффити

Подпорная стенка на улице Брестской стала полотном для трёх работ в стиле граффити. Художники борются за приз в рамках фестиваля “Город в красках”, который в Севастополе проходит впервые. Как восприняли нестандартную живопись те, кто с рождения живёт в самом старом районе города-героя?

Артём Линьков впервые рисует в Севастополе. В контурах проявляются колонны Херсонеса Таврического. Но пока это только наброски. Работы предстоит много, причем выполнять ее приходится очень аккуратно, чтобы не было подтёков. Художники используют специальные аэрозольные краски.

Профессионально живописи Артём никогда не учился. Рисовать в стиле граффити его вдохновили компьютерные игры. Рассказывает: всё началось с собственного имени, хотелось писать его везде, быть заметным.

Людмила Богуцкая, наоборот, художник профессиональный. Поэтому и тема эскиза – академическая, называется “генералиссимус Суворов”. Исполнение будет нестандартным.

«На стенах я раньше только акрилом рисовала, но не аэрозольными красками. Для меня это эксперимент, – говорит Людмила. – Создаю эскиз о том, как Крым стал независим от Османской империи, про Суворова, про Севастополь».

На улице Брестской, в районе футбольного стадиона, серая стена расцветает красками. Дельфины, Владимирский собор, туманный колокол: симбиоз иностранного искусства, граффити и отечественной истории.

«Мы хотим привлечь максимально широкие слои граффитчиков к участию в этом конкурсе. В первую очередь тех, кто занимается нелегальным граффити, дать им площадку, возможность реализации своих творческих планов», – объясняет идею конкурса руководитель департамента аппарата губернатора Севастополя Андрей Демидов.

Конкурс рисунков в стиле граффити в Севастополе проходит впервые. “Город в красках” – арт-фестиваль, на который подали свои заявки художники из Северодвинска, Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга, городов Крыма. Архитектурно-художественная комиссия утвердила несколько работ, которые украсят городские стены в Нахимовском районе. Тем, кто с рождения живёт на этих улицах, идея, кажется, пришлась по душе. Заявленные темы пришлись кстати: “год театра” и “город славы”.

Рисовать уличные картины художники будут ещё несколько дней. Лучшего автора определит архитектурно-художественная комиссия, его ждет приз в 70 тысяч рублей. Если в итоге власти посчитают этот эксперимент удачным, арт-географию расширят, а севастопольцы смогут помочь – рассказать, на каких стенах и фасадах они бы хотели видеть нечто подобное.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь