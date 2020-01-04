В Севастополе с 13 января начнутся отключения электроэнергии

Так, 13 января с 08:00 до 17:00 света не будет на улице Николая Музыки, 82, 86А, 88А, 90, 92, 94, 94Б. 14 января с 08:00 до 17:00 на проспекте Генерала Острякова, 69, 69А, 71А, 71Б, 73, 75, 87/1, 91, 97; улице Маршала Геловани, 4.

Список первых потребителей, которых отключат от энергоснабжение в 2020 году, опубликовало ООО «Севастопольэнерго».

Они необходимы для проведения плановых ремонтных и профилактических работ на сетях.

В Севастополе с 13 января начнутся отключения электроэнергии Они необходимы для проведения плановых ремонтных и профилактических работ на сетях. Список первых потребителей, которых отключат от энергоснабжение в 2020 …



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