В Севастополе с 13 января начнутся отключения электроэнергии

Они необходимы для проведения плановых ремонтных и профилактических работ на сетях.
Список первых потребителей, которых отключат от энергоснабжение в 2020 году, опубликовало ООО «Севастопольэнерго».
Так, 13 января с 08:00 до 17:00 света не будет на улице Николая Музыки, 82, 86А, 88А, 90, 92, 94, 94Б. 14 января с 08:00 до 17:00 на проспекте Генерала Острякова, 69, 69А, 71А, 71Б, 73, 75, 87/1, 91, 97; улице Маршала Геловани, 4.
15 января электроэнергию отключат потребителям села Орлиное по адресам:переулок Байдарский, 1-10, 12, 14; улица Круговая, 6, 3А, 1-3; улица Ласпинская, 2, 6-40 (чётные), 44-52 (чётные), 12А, 30Б, 42А, 1-41 (нечётные), 7А, 21А, 37А; улица Тюкова, 40, 46, 52, 56, 60, 60Б, 60А, 49, 51, 55, 57, 59, 65-77 (нечётные), 61В, 63А, 77А; улица Ореховая, 2, 6, 8, 1, 3, 7, 9, 11; переулок Батилиманский, 2-15, 17; переулок Дорожный, 1, 2, 4-7; улица Кипарисовая, 1-6, 8; переулок Кипарисовый, 3-6, 8, 18, 26, 9; улица Пушкина, 2, 5, 13; переулок Форосский, 6А, 1-8; улица Культурная, 17А; переулок Западный (Дом культуры); переулок Трактористов; КСП «Красный Октябрь», 524, 690, 657, 705.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь