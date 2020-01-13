В Севастополе с 18 января изменится схема движения общественного транспорта

13 января 2020     18
В Севастополе с 18 января изменится схема движения общественного транспорта

Изменения вызваны реконструкцией улицы Большая Морская.

С 18 января до 3 февраля 2020 года троллейбусы маршрута №1 будут следовать по улице Адмирала Октябрьского без захода на Очаковцев и Большую Морскую. Маршрута №5: через площадь Лазарева – Центральный рынок – улицу Новороссийскую – площадь Восставших. Маршрут №12: площадь Лазарева – Центральный рынок – улица Новороссийская – площадь Восставших – площадь Ушакова, сообщается на сайте ГУП Севэлектротранс имени А. С. Круподёрова.

Изменения коснутся и автобусов №92 и №94, которые будут ходить до площади Ушакова без захода на Центральное городское кольцо.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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