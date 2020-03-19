В Севастополе театр Луначарского запустит онлайн-трансляции спектаклей

19 марта 2020     17
В Севастополе театр Луначарского запустит онлайн-трансляции спектаклей

У любителей искусства появилась возможность посмотреть постановки Севастопольского академического драматического театра имени А.В. Луначарского онлайн.

С 19 марта по 9 апреля театр имени А. В. Луначарского переходит на онлайн-режим работы со зрителями. В онлайн-режиме будут транслироваться спектаклей из архива театра, обсуждения, показы мероприятий и программ о театре, образовательные и культурные акции.

Репертуар онлайн-показов на март:

19, 20 марта –  спектакль «Наш городок», режиссёр  Роман Мархолиа;

21, 22 марта – III фестиваль актёрских монологов «Словотворение»;

24 марта – спектакль «Самоубийца», режиссёр  Виталий Малахов;

25 марта – спектакль «Седьмой грех», режиссёр Евгений Журавкин;

26 марта – спектакль «Иванов», режиссёр Григорий Лифанов;

27 марта – спектакль «Любовный хоровод», режиссёр Григорий Лифанов;

28 марта – спектакль Античного театра «Женщины в народном собрании», режиссёр Евгений Журавкин;

29 марта – спектакль Античного театра «Троянская война окончена», режиссёр Евгений Журавкин;

31 марта – спектакль «Все в саду», режиссёр Григорий Лифанов;

1 апреля – спектакль «Снегурочка», режиссёр Евгений Журавкин;

Начало показов в 18.30.

Также на март запланирован прямой эфир специального онлайн-проекта – читки-эскизы по произведениям, которые поставят на сцене театра им. Луначарского в 2020 году. Это «Месяц в деревне» И.С. Тургенева, «Обыкновенное чудо» Е. Шварца, «Пролетая над гнездом кукушки» К. Кизи. Читку ведет главный режиссёр театра Григорий Лифанов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

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