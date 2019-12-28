В Севастополе торжественно открыли подаренный Москвой парк Учкуевка

28 декабря 2019     9
В Севастополе торжественно открыли подаренный Москвой парк Учкуевка

28 декабря в Севастополе открыли самое современное и долгожданное общественное пространство. Парк в Учкуевке может стать главным обеъктом притяжения туристов в городе в 2020 году.

Парк Учкуевка станет ещё одной открытой площадкой для массовых мероприятий. Сегодня там огни зажгутся на новогодней ёлке.

На открытие парка пришли сотни севастопольцев. Многие из них уже видели, как изменился парк, в котором до этого были только деревья.

Теперь же на территории, ведущей к набережной, множество детских и игровых площадок. Напомним, “Вести – Севастополь” одними из первых показали зрителям, как именно выглядит готовый парк. За реализацией проекта пристально следил специально созданный наблюдательный совет. 

Открытие парка стало предновогодним подарком для жителей Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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