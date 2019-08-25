В Севастополе требуют ужесточить закон о собачьих приютах

В Севастополе обсуждают закон о ветеринарном благополучии, который был принят 20 августа. На его основе в разработают стандарты оказания помощи животным. Это поможет урегулировать деятельность приютов для четвероногих. Официально в городе их нет, но на практике волонтёры лечат и содержат бродячих собак. Однако соседством с такими питомниками зачастую недовольны местные жители. А зоозащитники требуют ужесточить правила для владельцев домашних питомцев.

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Тихий час постоянно прерывает лай собак. Под окнами детского сада в селе Орлиное – частная передержка. По факту – незарегистрированный приют. На участке – около пятидесяти собак. Желание перевести Никиту в другой детский сад Марьяну Хоруженко не покидает, но возможности нет. На всю Байдарскую долину он один.

“Многие детки очень сильно плакали, когда собаки лаяли. Также те детки, которые на площадке гуляли, тоже кто боится собак, такой сильный лай стоит – они просто боятся. Также мы как родители боимся разных инфекций. Тот же лишай – он передается через воздух, та же шерсть летает, у многих деток аллергия на собак на кошек”. – говорит жительница села Орлиное Марьяна Хоруженко.

Владелица собачьего приюта от общения со съёмочной группой отказалась. Волонтёры, которым доводилось в нём работать, выкладывают в социальные сети видео, как содержатся животные. Нарушения фиксировали и сотрудники Севприроднадзора: под забором – свалка. И работники водоканала – они нашли собачьи экскременты в общем коллекторе. Из-за этого он некоторое время назад забился. Приюту выписывали уже десятки штрафов, но с этого участка его так и не перенесли. Тесному соседству с дошкольным учреждением удивился врио губернатора Севастополя.

Рабочая поездка Михаила Развожаева в Орлиное стала поводом вернуться к городскому закону об обращении с животными. Ранее его дважды ветировал прежний глава Севастополя Дмитрий Овсянников. На последнем пленарном заседании закон приняли сразу в двух чтениях. Он рамочный. И лишь определяет полномочия исполнительной и законодательной власти в этой сфере. Так, теперь Правительство Севастополя может создавать приюты за бюджетные деньги. Много споров вызвала формулировка. Депутаты заметили – “может” и “должно” – понятия не тождественные. Глава города объяснил – Севастополь, как регион с дотационным бюджетом, обязан согласовывать все расходы с Минфином. На это потребуется время. Слово “должно” в законе и установка чётких сроков могли бы привести к новым проблемам. Отметим, законы об отношении к животным уже приняты практически во всех субъектах страны.

В большинстве регионов – создание приютов возложено на некоммерческие организации. А задача региональных властей – оказывать финансовую поддержку. Такая система, например, действует в Новгородской области еще с 2015 года. В законе этого региона чёткие требования к приютам: площадь помещений, температурный режим, освещенность, вентиляция. Указано в документе, например, что все полы и стены должны иметь поверхность, позволяющую проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Строгие законы и неравнодушие людей позволило создать в регионе приют, который признали одним из лучших в России.

В “Островке надежды” всего 12 собак. Взять больше не позволяет площадь. Большинство прибыли сюда с тяжелыми травмами. У Мили была сломана лапа: ее сбила машина на проспекте Октябрьской революции. От многих владельцы попросту отказались.

“В день доходит до 30 животных – их хотят отдать, подарить, вернуть. Мы не сдвинемся с мертвой точки, пока не будет жесткая регламентация учета всех животных – как собак, так и кошек именно чипированием”, – говорит Наталья Морозова, хозяйка частной передержки.

Обязать хозяев стерилизовать своих домашних животных тоже нужно законодательно, считают зоозащитники. Ведь их численность с каждым годом неуклонно растет. В 12 севастопольских передержках – более полутора тысяч собак и кошек. А организации обязательно должны отчитываться о том как они расходуют благотворительные пожертвования.

“Мы создадим какой-то открытый прозрачный фонд, где все, кто хочет, могли все свои средства направлять на поддержание этих животных. Также информационная работа должна быть правильно организована, чтобы желающие могли в этом приюте взять животное – вылеченное, в нормальном состоянии”, – комментирует Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя.

Проработать детали теперь помогут подзаконные акты. Ими же установят уполномоченный орган в сфере обращения с животными. На разработку документов у правительства есть 6 месяцев. А у жителей села Орлиное есть предложение по ужесточению закона. 150 подписей не помогли убрать собачий приют от детского сада.

Алена Давыдова, Наталья Бабкевич, Александр Соловьёв, Олесь Быков. “Вести-Севастополь”

фото gazeta-bam.ru

Источник: Вести.Севастополь