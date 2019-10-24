В Севастополе троллейбус столкнулся с военным «Уралом»

Сегодня на улице Льва Толстого в Севастополе не поделили дорогу военный «Урал» и троллейбус

Как рассказали изданию «Новый Севастополь» в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподёрова», троллейбус шел по главной дороге, а грузовик выезжал со второстепенной. Обе машины достаточно тяжёлые, и резко затормозить у них не получилось.

Пострадавших нет, обе машины подлежат восстановлению. В «Севэлектроавтотрансе» есть мастерские, где троллейбус смогут привести в порядок – вытянуть все вмятины в корпусе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы Автопартнер/Вконтакте

Источник: Вести.Севастополь